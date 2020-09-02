Модель Деми Роуз подразнила поклонников смелым образом в одной кофте

Популярная Инста-дива, запомнившаяся многим как «британская Кардашьян», поделилась новыми жаркими фото со своими подписчиками. Об этом сообщает Politeka.net.

На кадрах Деми позирует в на первый взгляд непривычно закрытом для себя наряде. На ней стильный розовый свитшот с ярким принтом. Кофта достаточно длинная, однако, когда Роуз садится, можно заметить, что под ней ничего нет. Так, девушка явно посчитала штаны или шорты лишними для этого образа, однако на фото, где она сидит, незаметны даже трусики.

Такой наряд позволяет модели продемонстрировать свои пышные бедра и ляжки во всей красе.

Деми кокетливо позирует на кровати на фоне большого окна с видом на природу.

Поклонники юной модели пришли в восторг от ее нового образа и отметили, что в нем она выглядит очень милой.

Ранее мы писали, что Деми в очередной раз напомнила, что ей действительно есть, что показать.

Так, на новых снимках она позирует под открытым небом на фоне живописных валунов. На модели необычный купальник с черным низом и белым верхом, а также накладными полупрозрачными рукавами.

На фотографиях модель показала фигуру со всех ракурсов, поворачиваясь к камере то лицом, то спиной. На снимках идеально видна пышная грудь красотки и упругие ягодицы, похожие на спелый орешек. Вид красотки на фото просто идеальный.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.