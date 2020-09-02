Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что эпидемию в Украине недостаточно хорошо освещают

Как передает Рoliteka.net, об этом он рассказал в видеообращении у себя в Фейсбук. По словам Пальчевского, из новостей он узнал, что «Юлия поправилась, а Иван заболел».

«Это, как вы понимаете, руководители одной из партий. Я рад, что поправилась она, и расстраиваюсь, что заболел он. Но я хочу сказать, там внизу написано в комментариях, что кроме этого у нас еще 60 человек почти умерло за сегодняшний день, и заболело 3 тысячи. Журналистам, особенно проплаченным, не стоило бы выносить имена политиков на первые места, есть гораздо более важные вещи – простые люди», - считает Пальчевский.

Он добавил, что журналистам стоило бы более подробно описывать эпидемию, а не давать сухую статистику.

«Сколько учителей заболело после вчерашнего дня? Сколько школьников отправлено на карантин? Я думаю, что через две недели у нас половина школ будет закрыта, к сожалению, из-за того, что они не подготовлены. И, к сожалению, заболеют те, кто с этими школьниками общается. Не только учителя, но и мамы, бабушки, папы. Надо как можно больше освещать то, как проходит эпидемия реально, а вот эта так называемая сухая статистика (60 человек умерло). Так напишите где они умерли, расскажите, как протекала болезнь, покажите хоть одно интервью с человеком, который болел реально. Потому что, когда болеют политики, там всегда есть политическая составляющая», - отметил Пальчевский.

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