В Украине появился первый прецедент по возврату "незаконных" субсидий в бюджет

Как передает Politeka.net, об этом сказано в судебном реестре.

Так, Фемида в рамках судебного разбирательства постановила взыскать с украинца "незаконную" субсидию и вернуть деньги в бюджет.

Житель Ахтырки проиграл государству в суде и теперь обязан вернуть 64 тысяч гривен, которые он получил в качестве льгот на коммунальные услуги.

Известно, что мужчина получат льготы на оплату коммуналки с 2015 года. Но в декларации перед оформлением субсидий не указал, что с ним еще проживает дочь и двое внуков, которым еще не исполнилось 18 лет.

Фемида постановила, что житель Ахтырки незаконно получал льготы, поэтому он обязан теперь вернуть эти деньги в государственный бюджет.

Добровольно вернуть деньги в бюджет он отказался, потому теперь обязан рассчитаться в принудительном порядке. Его имущество и банковские счета, после судебного разбирательства, арестуют, а также изымут личное имущество. Деньги от продажи пойдут в счет возврата субсидии в бюджет.

До этого мы рассказывали, как могут измениться тарифы на коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон.

По словам замглавы Министерства развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, всем предприятиям по теплоснабжению нужно провести пересмотр действующих тарифов на новый отопительный сезон.

Также они должны сформировать новые расценки на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды, после чего их утвердят на местном уровне.

Напомним, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

Как сообщала Politeka, украинцев лишат субсидий в отопительный сезон

Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.