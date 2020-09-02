В Украине появился первый прецедент по возврату "незаконных" субсидий в бюджет
Как передает Politeka.net, об этом сказано в судебном реестре.
Так, Фемида в рамках судебного разбирательства постановила взыскать с украинца "незаконную" субсидию и вернуть деньги в бюджет.
Житель Ахтырки проиграл государству в суде и теперь обязан вернуть 64 тысяч гривен, которые он получил в качестве льгот на коммунальные услуги.
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Известно, что мужчина получат льготы на оплату коммуналки с 2015 года. Но в декларации перед оформлением субсидий не указал, что с ним еще проживает дочь и двое внуков, которым еще не исполнилось 18 лет.
Фемида постановила, что житель Ахтырки незаконно получал льготы, поэтому он обязан теперь вернуть эти деньги в государственный бюджет.
Добровольно вернуть деньги в бюджет он отказался, потому теперь обязан рассчитаться в принудительном порядке. Его имущество и банковские счета, после судебного разбирательства, арестуют, а также изымут личное имущество. Деньги от продажи пойдут в счет возврата субсидии в бюджет.
До этого мы рассказывали, как могут измениться тарифы на коммунальные услуги в предстоящий отопительный сезон.
По словам замглавы Министерства развития общин и территорий Натальи Хоцяновской, всем предприятиям по теплоснабжению нужно провести пересмотр действующих тарифов на новый отопительный сезон.
Также они должны сформировать новые расценки на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергии и поставки горячей воды, после чего их утвердят на местном уровне.
Напомним, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.
Как сообщала Politeka, украинцев лишат субсидий в отопительный сезон
Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.