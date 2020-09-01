Жена президента Украины Елена Зеленская попробовала себя в новой роли

Как сообщает Politeka.net, об этом первая леди рассказала на своей странице в Instagram, и показала фото.

«А я вчера была екскурсоводом😉 Ну, возможно, не целым экскурсоводом, а его помощником - помогала господину Александру Кучеруку проводить экскурсию Мариинским дворцом для учеников школы № 250, в Деснянском районе Киева. Его рассказ был об истории дворца, моя - о современности: официальные мероприятия и приемы. Скажу откровенно - мне ооочень понравилось! 😊 Надеюсь, и детям также (под масками трудно зрозумити😷😂)», - написала первая леди.

Также Елена Зеленская отметила, что такие экскурсии теперь будут проводить регулярно.

На экскурсии Зеленская была в светлом платье-карандаше и пиджаке. Наряд она дополнила темными туфлями на шпильке. Образ оценили по достоинству.

«Самая красивая Первая леди!», - пишут в комментариях.

Ранее первая леди Елена Зеленская рассказала, как переболела китайским вирусом. Жена президента почти два месяца не появлялась на публике, а семья держала в секрете все детали ее болезни.

По ее словам, в первые дни никаких симптомов она не чувствовала, а потом слегла с высокой температурой и воспалением легких.

Зеленская отметила, что хотя сейчас у нее и выработались антитела к опасному китайскому вирусу, она продолжает якобы носить защитную маску в общественных местах.

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