Жаркое лето пока не планирует уходить с территории Украины

Об этом в своем Facebook отметила известный украинский синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра, 2 сентября, в большинстве украинских регионов будет жарко и без осадков.

"Слово лето в мажоре повторяется, как и слово осень в миноре, тысячи раз. А уже 2-го сентября становится понятным и обыденным, что осень пришла. 2-го сентября в Украине еще будет много настоящей летней жары, в течение дня в большинстве областей +30+35 градусов", - предупредила синоптик простых украинцев.

Что касается западных регионов, то там столбики термометров опустятся до +28 градусов днем.

"В западных областях в среду ожидается +22+28 градусов. Дождей практически не ожидается, лишь на Волыни, Ровенщине и вблизи Карпат какие-то местные осадки попытаются намекнуть на начало нового сезона", - продолжила Диденко в Facebook.

Подытоживая, синоптик добавила, что в столице завтра, 2 сентября, также будет жарко и без осадков, а ослабление жары в Киеве начнется уже в конце текущей рабочей недели.

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Сегодня, 1 сентября, западные регионы после незначительной "передышки" накроют грозовые дожди и похолодание. Днем воздух прогреется лишь до 24-26 градусов, а ночью и вовсе опустится до 13-16 тепла.

Жарко будет на Востоке и в центральных регионах - до +34 градусов днем.

Жителей Киева и области первый день осени порадует жаркими 29-31 тепла, а ночью похолодает до 14-16 градусов со знаком «плюс».

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