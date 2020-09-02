Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала яркий кадр из отдыха

Модель очень любит себя и смело заявляет, что ей не льстит сравнение с сестрами Кардашьян, ведь себя Квитко считает гораздо лучше. При этом ранее девушка сотрудничала с магазином рэпера Канье Уеста - мужем Ким Кардашьян.

После того, как Анастасии выдвинули требование сбросить лишний вес, девушка резко отказалась, заявляя, что менять себя она не собирается. При этом Квитко очень нравятся свои формы - она всячески подчеркивает их красоту модными бикини и едва заметным бельем. В этот раз модель показала пышные формы в ярко-оранжевом купальнике с декольте до самого пупка.

«Красиво, мило, неповторимо, но почему так мало улыбаются? Все россияне такие серьезные?», «Очень хорошо!» «вы мне нравитесь», «прекрасное тело», «Боже, расскажи, откуда такие солнечные прелести?», «Прекрасные холмы», «Роскошь какая», «квитко, ты девочка нашей мечты», «Это очень роскошно», «❤💋Красивая», «Это очень сладко», «Сразу бы так», «Какая мокрая малышка», - пишут пользователи.

Ранее пышнотелая модель похвасталась солнечным фото из отдыха. Как известно, яркие кадры знаменитости постоянно появляются на фан-аккаунтах. Многие восхищаются фигурой модели с нестандартными формами - при низком росте она весит более 70 килограмм и совершенно не стесняется этого.

Более того, девушка старается подчеркивать именно свою грудь и ягодицы, ведь считает, что выглядит замечательно и не собирается худеть. По этой причине модель даже прекратила сотрудничать с несколькими магазинами, которые тредовали, чтобы Квитко сбросила лишний вес.

Сейчас она рекламирует белье, купальники и модные пижамы, однако фанатам это нравится и сотни комментариев под постом звезды - тому подтверждение. В этот раз Анастасия блеснула достоинствами в кораловом бикини, смело посветив ягодицами, намеренно повернувшись к объективу спиной.