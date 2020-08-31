Известный украинский певец MELOVIN, которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко на Евровидении, показал себя в образе «плохого парня»

Константин Бочаров (настоящее имя певца) поделился новым черно-белым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке певец позирует в томной позе, прикрыв лицо одной рукой, на которой можно заметить тату в виде человеческого глаза. На Константине черная футболка, джинсовая куртка и украшения в виде цепей. Артист смотрит в камеру пронзительным взглядом, который не может оставить ни одну поклонницу равнодушной.

Фанаты действительно не смогли пройти мимо новой публикации певца и буквально засыпали его комплиментами.

«Глаза выразительные какие;) мужчина, а Вы часом в натурщики не хотите? И поза у вас подходящая», «господи какой ты красивый», «Блин, как похудел», «Бэд гай», «Безумно красивый», «Третий глаз как будто наблюдает за нами», «Так изменился», «Глаза очень красивые», «эх ты!! Как тебе не стыдно сводить с ума своей красотой», «Прям папочка», - пишут люди.

Ранее мы писали, что для MELOVIN настоящим счастьем стала возможность снова подняться в небо после возобновления внутренних перелетов, а также открытия некоторых стран за рубежом для отдыха. Об этом он рассказал своим поклонникам в соцсети.

Артист также поделился соответствующим фото.

Напомним, любимчик Данилко неожиданно поделился кадрами со свадьбы: «Красиво, до мурашек».

Как сообщала Politeka, фаворит Данилко MELOVIN рассказал о своих взаимных чувствах: "У нас любовь".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».