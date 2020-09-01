Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила солнечным фото на яхте

В этот раз пышнотелая модель похвасталась солнечным фото из отдыха. Как известно, яркие кадры знаменитости постоянно появляются на фан-аккаунтах. Многие восхищаются фигурой модели с нестандартными формами - при низком росте она весит более 70 килограмм и совершенно не стесняется этого.

Более того, девушка старается подчеркивать именно свою грудь и ягодицы, ведь считает, что выглядит замечательно и не собирается худеть. По этой причине модель даже прекратила сотрудничать с несколькими магазинами, которые тредовали, чтобы Квитко сбросила лишний вес.

Сейчас она рекламирует белье, купальники и модные пижамы, однако фанатам это нравится и сотни комментариев под постом звезды - тому подтверждение. В этот раз Анастасия блеснула достоинствами в кораловом бикини, смело посветив ягодицами, намеренно повернувшись к объективу спиной.

«Это пожар😍😍😍», «Вы восхищаете своей красотой️❤️❤️», «Выглядит как главная хищница», «Эту кошечку не остановить.❤», «Где вы так отдыхаете??? Нет грани приличий!», «Это мило», «Люблю быть с тобой», «Удивительно😍❤️🔥🔥🔥», «это кадр фильма для взрослых», «Подскажите, как получить эту добычу! 😍🔥», «Роскошная девушка», «вы выглядите очень ярко, как вам удалось получить эту фигуру?», - пишут пользователи.

До этого девушке удалось покорить нежным образом. Модель решила поделиться солнечным кадром, на котором блеснула фигурой без белья в одной рубашке. Приспустив ее с плеч, Настя выглядела весьма соблазнительно.

Блондинка примерила тесную белую рубашку, специально на размер больше, чтобы подчеркнуть и без того пышную грудь, а также нанесла на светлую кожу легкий макияж. При этом светлые волосы Настя распустила, как и раньше. Нежный образ, в котором предстала Квитко, не оставил фанатов равнодушными:

«богемная дамочка, «просто один кайф», «Это другое дело», «Выдающийся бюст👏💯», «Она простит меня ...», «Не могли бы вы снять это», «Wao mamita que hermosa te ves love», «Красивые волосы .. люблю это,» «Огонь !!!», «а ты чертовски красивая. У тебя горячее обаяние. На самом деле ты потрясающая девушка 💗 Большой поклонник твоих форм, много любви из Индии 🙏».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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