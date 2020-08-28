60-летний российский актер Дмитрий Харатьян без стеснения похвастался своими ягодицами без нижнего белья

Как сообщает Politeka.net, режиссер новой части фильма "Гардемарины" Светлана Дружинина слила пикантное видео на своей странице в соцсети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте вниз). В ролике изображены откровенные моменты со съемок, а конкретно - перевоплощение знаменитости.

Дмитрия Харатьяна запечатлели на камеру в тот момент, когда он надевал штаны старинного фасона. В кадр попали обнаженные ягодицы, которые актер тут же спрятал. Увидев, что его снимают, он даже пошлепал по своей заднице руками. Стоит отметить, что выше пояса скандальная звезда был абсолютно обнажен, лишь волосы были связаны в хвост черной лентой.

"Вот сейчас практически последняя стадия напяливания на себя этих штанцов практически без всего. Трусов нет, стрингов нет, все натурально, как в жизни, как в природе", - произнес Дмитрий Харатьян и вызвал бурную реакцию в сети.

"Попа Харатьяна - это бомба!💥😂"; "Да вы проказница😂😂, Светлана Сергеевна"; "Попа Гардемарина ещё орех😁👍"; "Харатьян - то хулигааан, однако 😀"; "В отличной форме🔥🔥🔥", - пишут пользователи.

Видимо, он решил пойти по стопам Сергея Глушко (Тарзана) - известного шоумена и мужа Наташи Королевой, который регулярно светит пикантными частями тела. Недавно 50-летний артист опубликовал фото из бассейна, на котором запечатлена его обнаженная пятая точка.

Стоит отметить, что Дмитрий Харатьян попал в базу данных "Миротворец" за поддержку аннексии Крыма и незаконное посещение полуострова. Актер также вел пропагандистскую программу «Остров Крым» на телеканале "ОРТ".

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