Известный продюсер Иосиф Пригожин резко высказался в сторону музыкального критика Сергея Соседова

Сергей Соседов известен своей бескомпромиссной манерой высказываться, за что его нередко порицают звезды шоу-бизнеса. В этот раз слова музыкального критика задели Иосифа Пригожина, пишет «Радио комсомольская правда».

Так, среди знаменитостей снова всплыл вопрос о финансовых доходах. Некоторые звезда поведали о том, сколько денег им нужно в месяц. Иосиф Пригожин озвучил рекордную сумму, сообщив, что его прожиточный минимум составляет примерно два миллиона рублей в месяц.

Столь крупную цифру продюсер аргументировал тем, что ему приходится оплачивать сьемки музыкальных клипов, коммунальные услуги, а также оказывать финансовую поддержку близким людям.

По мнению Сергея Соседова, Пригожин позволяет себе слишком многое в материальном плане. Критик считает, что наслаждаться роскошной жизнью, в то время как многие люди живут очень бедно – неприлично.

На подобный комментарий Пригожин отреагировал довольно-таки резко. Продюсер заявил, что Соседов является несостоятельной личность и назвал его «голубой устрицей».

«Покажите мне, что он сделал в жизни? Чего он добился? Манерная мерзость!», – возмутился Иосиф Пригожин.

Музыкальный продюсер считает, что такие личности как Сергей Соседов, препятствуют карьерному продвижению талантливых исполнителей, так как критики опускают музыкантов «ниже плинтуса». В связи с этим, Пригожин намеревается подать на своего обидчика в суд.

Стоит отметить, что Иосиф Игоревич является не первым, кого Соседов обвинил в расточительности. Музыкальный эксперт не упускает возможности раскритиковать образ жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Напомним, скандальный судья "Х-фактор" влип в новый скандал после болезни: "По мне психушка плачет....".

Как сообщала Politeka, Соседов засомневался в независимости Украины: "В этой маленькой стране ничего нет".

Также Politeka писала, что Соседов зашелся истерикой и объявил бойкот Украине: "Больная страна".