Общественный деятель Андрей Пальчевский высказался о последствиях инцидента с Алексеем Навальным в России.

Он прокомментировал ситуацию с госпитализацией оппозиционера в своем блоге на "Facebook" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

20 августа появилась информация, что руководителю "Фонда борьбы с коррупцией" Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета из Томска в Москву. Политика сняли с рейса и поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным российских СМИ, сейчас он находится без сознания.

"В коме без дыхания под аппаратом искусственной вентиляции легких лежит лидер российской оппозиции Алексей Навальный. В Омске, в больнице скорой помощи, его помощница заявила о том, что он, скорее всего, был отравлен, выпив чаю. Чайку попили...", - отметил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель задумался о том, что начнется в России в случае трагического исхода. Он намекнул: ситуация намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

Кома в августе тихом.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 20. August 2020

"В отличии от нашей страны, где все ющенкоподобные товарищи, что бы они ни пили, все таки приходят к власти, там, с той стороны границы, с такими вещами не шутят. А что будет, если Навальный умрет? Что будет, если все это на фоне разворачивающейся драмы в Беларуси? И плюс, такая, знаете, перчинка истории: к чему все это приведет? И почему все это происходит сейчас - в тихом месяце августе? Думаем вместе", - подытожил Андрей Пальчевский.

Напомним, "момент" отравления Алексея Навального попал на камеру, раскрыт тяжелый диагноз: Кричал от боли

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, зачем идет в политику и что будет с Украиной через 20 лет: "Останется даже не половина..."

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский резко высказался о глобальной проблеме Киева и замене Виталия Кличко: "Что большее зло, спортсмен или комик?"