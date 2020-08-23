Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, завоевала огромную популярность в сети благодаря своим пышным формам

Некоторые поклонники создают в сети группы, где публикуют самые жаркие фото кумира, пишет Politeka.net. Так на одном из последних фото Квитко предстала в микроскопическом купальнике.

Тонкие бретельки держали два треугольника ткани, которые подпрыгнули на огромной груди. Бюст слегка оголился, но звезда делала вид будто ничего не случилось.

Также на Анастасии были крохотные плавки-бикини, которые также держались на тончайших бретельках.

Звезда слегка выгнулась, чтобы продемонстрировать фигуру во всей красе. Упругие ягодицы немного выставились, съев крохотный купальник.

Модель распустила длинные волосы, и погладила их рукой. Она смотрела вдаль. В итоге фото получилось очень жарким.

За две недели пост собрал более 1000 лайков и много комментариев, где люди восхищались фигурой звезды.

"Вот это ракурс", - написал один комментаторов.

Напомним, Настя Квитко показала очередное жаркое фото, сделанное на пляже в ярко-салатовом бикини. Так, модель с пышными формами и необычно тонкой талией понежилась на песке в стильном бикини , которое оказалось ей слишком мало - девушка не смогла даже скрыть собственную грудь.

Изогнувшись на песке, девушка отвернулась в сторону от объектива.

Ранее сообщалось, что Настя Квитко с удивительно пышными формами показала, как веселилась на пляже в черном купальнике из тесной блестящей ткани в сочетании с тканью "дайвинг".

Поклонники тут же засыпали модель комплиментами.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов