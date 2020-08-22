Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, удивила фигурой в необычном купальнике

Пышнотелая девушка решила восхитить образом, показав себя в купальнике со змеиным принтом с пикантными завязками под грудью и вырезом на животе. Модель, как известно, предпочитает более открытые наряды и провокационные бикини, поэтому нетипичный образ произвел на фанатов бурное впечатление.

Деми довольно долгое время страдала от собственной внешности и фанатично пыталась похудеть, заработав серьезные проблемы с желудком, она прекратила свои попытки и остановилась. Теперь популярная красотка покоряет миллионы фанатов именно своими формами:

«Превосходно. В мире нет никого лучше Деми 🌹 Роуз, она королева ангелов, моя лучшая любимая прекрасная принцесса Деми 🌹 Роза, я люблю тебя, Деми», «Просто сексуально, конец дискуссии!», «Ты такая великолепная 🔥😘», «ого боже мой! Очень хороший мед», «Вы очень красивы😘», «она ничего не оставляет воображению», «Какая красота изгибов 💋 BB 💋💋🤗🤗», «такой красивый цветок», «Совершенство, созданное женщиной».

Мы также писали, что Деми любит подчеркивать свои пышные формы длагодаря довольно смелым купальникам, совсем не прикрывающим ее грудь и бедра. При этом она без смущения часто удивляет кадрами в одном халате и даже без белья.

Также молодая красотка покорила видом в прозрачном боди и тонкой юбке из сеточки. Знаменитость позировала на мягком диване, удачно расположившись боком к объективу и тем самым подчеркнув свои стройные ноги в босоножках на шпильке. Рядом с моделью также позировала ее милая собачка, умилившая сеть.

«Они такие милые вместе, всегда боже, я их так люблю ❤», «Всегда красива», «Выглядишь прекрасно», «Идеально 😍😘🌻🌺», «OMG Demi захватывает дух», «Это будет прекрасно, это гипнотизирует меня и заставит влюбиться», «... Я выполняю ваши ... приказы ... !!! 😘🍑🔥😍🇲🇽», «Я люблю тебя детка 😘😘😘».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами