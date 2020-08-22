Украинцам напомнили новые правила назначения пенсий

Об этом пишет региональное издание Шацк.

Как известно, с 1 января 2018 года право на назначение пенсии по возрасту после 60 лет имеют лишь украинцы, у которых есть страховой стаж не менее 25 лет.

До 2028 года ежегодно с 1 января размер необходимого страхового стажа будет расти на 1 год. Итак, с 1 января 2020 года – 27 лет, а уже на 1 января 2021 года – 28 лет. С 1 января 2028 года необходимый страховой стаж для выхода на пенсию составит 35 лет.

С 1 июля 2020 года украинцы могут воспользоваться сервисом "Автоматическое назначение пенсии по возрасту". Эта услуга позволяет потенциальному льготнику предоставить необходимые для назначения пенсии документы заблаговременно, до наступления пенсионного возраста. Отмечается, что такая услуга предоставляется средствами вебпортала Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Чтобы воспользоваться сервисом, украинцам нужно:

заполнить анкету (заявление; общие данные; данные документа, удостоверяющего личность; адрес проживания и регистрации; данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);

приложить к анкете сканированные копии документов (обязательные и те, которые считает необходимым предоставить) для подтверждения его права на определенные доплаты и льготы), это касается создания электронной трудовой книжки (предоставления сканированной копии), которую может подать как сам пользователь, так и работодатель; без электронной трудовой книжки невозможно автоматическое назначение пенсии;

в конце подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в ПФУ.

Уже после достижения пенсионного возраста выплата от государства будет начислена автоматически. Обращаться в ПФУ не надо, поскольку специалисты предварительно проведут проверку имеющихся данных и при необходимости уведомят вас о необходимости доработки документов.

После того, как анкета будет обработана, вы получите смс-уведомление об автоматическом назначении пенсии, дату такого назначения и размер пенсии.

Напомнить, пенсии в Украине могут оказаться под вопросом: кто в зоне риска.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые выплаты, срочное заявление, кто и когда получит деньги

Ранее Politeka писала, что украинцы могут вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.