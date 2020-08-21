Стало известно, кому и как будут повышать пенсии в 2020 году

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал советник главы Минсоцполитики Николай Шамбир, передает Politeka.net.

Как известно, на фоне повышения минимальной зарплаты у некоторых украинцев вырастут пенсии. Это коснется 1,5 млн льготников.

Более того, рост размера пенсий связан с тем, что украинцы старше 65 лет, которые также выполнили требования по стажу, имеют право получать не менее 40% минималки.

“Сумма будет небольшая, и охваченное количество людей невелико. Где-то на 1,5 млн пенсионеров повлияет повышение заработной платы. Минимальная зарплата 4723 грн с сентября будет 5000 грн. Если примет Верховная Рада, на 40% от минимальной зарплаты будет минимальная пенсия для лиц, которые имеют 65 лет”, – объяснил Шамбир в эфире телеканала.

Советник главы Минсоцполитики также уверил, что нагрузки на бюджет после повышения пенсий не будет.

“Практически все пенсии сейчас подлежат повышению. Есть пенсии, которые сейчас не индексируются. Но также мы работаем над тем, чтобы в следующем году полностью охватить всех вопросом индексации”, – добавил Шамбир.

Стоит напомнить, что до 1 сентября 2020 года размер выплаты для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования относительно стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), составляет 1889 грн. А с 1 сентября пенсия вырастет до 2000 грн.

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