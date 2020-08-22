Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, взбудоражила видом в прозрачном боди и сеточке

Модель каждый день показывает новые образы, которые примеряет для своих жарких фотосессий в рамках продвижения брендов одежды рекламным представителем которых она является.

Деми любит подчеркивать свои пышные формы длагодаря довольно смелым купальникам, совсем не прикрывающим ее грудь и бедра. При этом она без смущения часто удивляет кадрами в одном халате и даже без белья.

В этот раз молодая красотка покорила видом в прозрачном боди и тонкой юбке из сеточки. Знаменитость позировала на мягком диване, удачно расположившись боком к объективу и тем самым подчеркнув свои стройные ноги в босоножках на шпильке. Рядом с моделью также позировала ее милая собачка, умилившая сеть.

«Они такие милые вместе, всегда боже, я их так люблю ❤», «Всегда красива», «Выглядишь прекрасно», «Идеально 😍😘🌻🌺», «OMG Demi захватывает дух», «Это будет прекрасно, это гипнотизирует меня и заставит влюбиться», «... Я выполняю ваши ... приказы ... !!! 😘🍑🔥😍🇲🇽», «Я люблю тебя детка 😘😘😘», «Превосходно В мире нет никого лучше Деми 🌹 Роуз, она королева ангелов, моя лучшая любимая прекрасная принцесса Деми 🌹», «Красивая красивая девушка, чтобы любить тебя страстно», «Какая вкусная за*ница 🔥», - пишут пользователи.

Также пышнотелая красотка покорила жарким образом в одном белом халате. Деми не стесняется своих форм после того, как приняла себя и прекратила изматывать организм диетами. Сейчас девушка активно отдыхает, питается так, как нравится и не комплексует по поводу лишнего веса.

Наоборот, Роуз подчеркивает, что с ним она гораздо более привлекательна, чем если бы была тощей. Благодаря пышной груди и бедрам Деми даже стала альтернативной моделью и рекламным представителем модных брендов одежды.

Показывая себя во всей красе, Деми привлекает все больше внимания фанатов. Ее образ в белом халате в пол, который она распахнула, в сочетании с масивными серьгами и ярким макияжем не оставил никого равнодушным:

«Какая великолепная женская красота, очень чувственная, очаровательная, провокационная, и с таким хорошо сформированным телом, ты выглядишь очень божественно», «Какая красивая грудь😘😘😘😘», «Привет, красавица», «А где твой лифчик?😍😍👏👏».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами