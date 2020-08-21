Скоро газ для украинцев может резко подорожать из-за скачка цен на европейском рынке

Согласно прогнозу Кабмина, уже в следующем году потребителям придется платить намного больше, передает Politeka.net. Экономический эксперт Алексей Кущ спрогнозировал цены на голубое топливо в комментарии изданию "Сегодня".

С 1 августа правительство Украины кардинально изменило правила продажи газа населению, в частности, отменило поставки по специальным обязательствам. Эксперт считает, что из-за нововведений цены могут подскочить до небывалых высот и станут неподъемными для многих украинцев.

"Предполагается, что цена на газ на европейских рынках вырастет до 230-250 евро, а гривна девальвирует до 29 с копейками за доллар. Если пересчитать цену на газ в гривнях, добавить налоги и транспортировку, получается, что цена на газ для населения в случае такого роста может составить 12 тысяч гривен", - подсчитал Алексей Кущ. - "Гигакалория тепла подорожает примерно до 3 тысяч гривен. Соответственно, отопление, скажем, двухкомнатной квартиры будет стоить минимум пять тысяч гривен".

Ранее в Нафтогазе заявили, что по новым правилам украинцы смогут выбрать пакет услуг и поставщика по рыночным условиям. Цена же будет зависеть от котировок международных хабов, рыночного спрэда и выбраных условий оплаты. К примеру, можно подписать контракт на месяц по тарифу 3,24 гривны за кубометр без учета доставки до конца года.

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