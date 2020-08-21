Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, покорила видом в стильном бикини

Девушка очень гордится своей фигурой и не собирается худеть ради того, чтобы превращаться в красотку с типичной фигурой, как отмечает сама Квитко. При довольно невысоком росте в начале модельной карьеры вес Анастасии составлял целых 70 килограмм! Тем не менее, ей удалось стать популярной именно благодаря своим формам.

Теперь Квитко сотрудничает с модными брендами белья и купальников, поэтому в ее профиле в социальной сети Инстаграм можно найти бесчисленное количество жарких фото в пикантных образах. И этот раз не сталю исключением. Пышнотелая блондинка примерила белое бикини с леопардовым принтом, сделавши ее образ довольно оригинальным.

Как и всегда, для более жарких кадров, Настя надела бикини на размер меньше, чтобы подчеркнуть грудь, которая не смогла поместиться в тесный лиф, и тонкую талию, на которой едва заметны тонкие лямочки нижней части купальника.

«Красивая», «Линда beijos❤️❤️❤️😮😮», «Это экстравагантно», «Ким Кардашьян даже не сравниться с ней», «👍💓🌷🔥 Это то, что я говорю, ты профессионал в моде, объятия красивой леди🔥🌷💓👍», «Красивая девушка», «Ты выглядишь просто вау, потрясающая красоточка», «Фотошоп дело тонкое😅», «Больше жира в твоем теле, больше работы .... нет настоящего тела», «Что это за мутант? Как это вообще возможно?», «ВАУ, это идеальное бикини», - пишут пользователи.

До этого Настя показала, как примерила стильное бикини ярко-алого цвета во время отдыха на яхте. Каждый день звезда показывает на своей странице в социальной сети Инстаграм пикантные фото в самых разных образах и позах.

Благодаря необычной фигуре девушке удалось стать альтернативной моделью и рекламировать белье и купальники.

Пышные формы знаменитости не оставляют никого равнодушными: одни пользователи сети критикуют девушку за чрезмерную любовь к силиконовым имплантам, другие же просто восхищаются ее образу и сравнивают с известной моделью Ким Кардашьян. Примечательно, что ранее Квитко работала с магазином Канье Веста - мужем Ким.

«Ваши родители были художниками, потому что они сделали настоящее произведение искусства», «Красивое искусство!», «Резиновая Зина.Огромные пропорции отталкивают», «Оф оф ... 😍 Жмякать бы тебя 🔥🔥🔥».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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