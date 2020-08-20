Это касается не только зарплат...

За долги по услугам ЖКХ могут не только насчитать пеню, но и отобрать водительские права

В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект №3613, который касается вопросов долгов населения.

В документе говорится об увеличении пени за долги по коммунальным услугам. Предлагается повысить штраф за "просрочку" с сегодняшних 4% до 20-50%.

Так, если долгу больше года, то пеня составит 20%, более двух лет - 30%, более трех - 50%.

К слову, в законопроекте говорится о том, что за долги могут лишить водительского удостоверения.

Стоит отметить, что сейчас по решению исполнителя у должников могут забрать части зарплат. Если законопроект будет принят, то забирать у неплательщика можно будет 50% от зарплаты.

Кроме того, если существует непогашенная задолженность, которая превышает сумму платежей за три месяца по уплате алиментов, а также выше установленной Кабмином общей суммы задолженности по ЖК-услугам, то можно будет провести взыскание имущества.

Если решение по законопроекту будет принято, то систему штрафов планируют ввести с первого октября.

Отметим, инициаторами данного проекта закона стали депутаты фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх.

Ранее мы писали, что после повышения размера минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября этого года с 4 723 до 5 000 грн вырастут также налоги для физлиц-предпринимателей.

Согласно действующему законодательству, повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений.

Таким образом, выплаты вырастут до 1000 и 1100 грн (сейчас эти суммы - 944 и 1039 грн).

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

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