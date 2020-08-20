Погода в Украине в пятницу, 21 августа, существенно изменится в некоторых регионах
С детальным прогнозом ознакомила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что 21 августа жара спадет в северных областях, там ожидается +25 +28 градусов. Также там возможны дожди. В таком случае температура может опуститься еще ниже до +24 +26 градусов.
А если придавит сильнее солнце, то местами может быть до +29 градусов.
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На Западе Украины 21 августа также есть вероятность грозовых дождей, однако Львовщина, Закарпатье, Ивано-Франковская и Черновицкая области окажутся больше под влиянием сухого антициклона.
Температура воздуха в западной части завтра +24 +28 градусов.
В центральных областях 21 августа без существенных осадков, только вечером есть вероятность коротких местных дождей. Температура ожидается +26 +30 градусов.
На Востоке в пятницу во второй половине дня - местами грозовые локальные дожди. Жара сохранится, ожидается +27 +32 градуса.
На Юге завтра существенные осадки не предвидятся. Температура +28 32 градуса.
В Киеве 21 августа ожидается кратковременный дождь, гроза. Жара в столице немного спадет. Согласно прогнозу, будет +28 градусов.
В субботу температура еще немного снизится, ожидается до +24, +25 градусов.
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