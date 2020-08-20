Погода в Украине 20 августа сместит акценты, грозовые дожди заставят «забыть» о хорошем настроении

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на синоптиков из Украинского гидрометеорологического центра.

На севере дождей не предвидится, вместо этого воздух прогреется до 28-32 градусов по Цельсию. Ночью же похолодает до 14-18 со знаком «плюс».

Украинцам в центре также прогнозируют невероятную жару, без дождей. Местами возможна облачность. Столбик термометра в дневное время суток прогреется до 29-32 выше нуля. А вот ночью похолодает до 14-18 градусов.

На юге будет еще жарче: от 28 до 34 градусов, местами возможна облачность. А вот в ночное время суток будет достаточно «свежо»: от 16 до 19 градусов тепла.

Без дождей будет и на востоке. Воздух прогреется до невероятных 30-32 жары, а вот ночью похолодает до 13-17 градусов.

А вот на западе Украины будут сильнейшие дожди с грозами. Это спровоцирует даже существенное похолодание: в дневное время будет 22-27 градусов, а ночью около 13-16 тепла.

Синоптики из Укргидрометцентра утверждают, что сегодня по всей стране, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областей будет повышенный уровень пожарной опасности. На остальной части Украины будет повышенный уровень пожарной опасности.

Жителей Киева и области погода сегодня порадует невероятной жарой: ожидается 29-32 градуса со знаком «плюс», которые в ночное время суток сменят 13-17 тепла.

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