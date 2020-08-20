Медики подозревают, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили перед вылетом в Москву

Как передает Politeka.net, один из пассажиров, летевших вместе с политиком, поделился кадрами с места происшествия. По данным российских СМИ, врачи уже назвали предварительный диагноз.

Очевидец снял, как Алексей Навальный сначала выпил чай в аэропорту, а затем ему резко стало плохо в самолете. Источник отметил, что оппозиционер вскоре после взлета ушел в туалет и не вернулся, пришлось вызвать медиков. "Его еле откачали, и до сих пор кричит от боли", - рассказал пассажир.

Окружение Алексея Навального допускает, что его могли отравить именно чаем, выпитым в аэропорту. Якобы, больше в этот день он ничего не употреблял. По данным СМИ, врачи предполагают, что политика могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик.

Вещество не имеет цвета и запаха, поэтому его легко могли добавить в чай — часто злоумышленники выбирают оксибутират натрия, чтобы «выключить» своих жертв. Правда, в то же время препарат имеет соленый вкус, поэтому Алексей мог его почувствовать.

Окончательные анализы пока не готовы, однако инсульт у Алексея Навального уже исключили. Как сообщили врачи, пациент еще не пришел в сознание и находится в реанимации в коме II-й степени, его подключили к аппарату искуственного дыхания.

Ранее стало известно, что Алексей летел из Томска в Москву, однако ему стало плохо во время рейса. Самолет посадили в аэропорту Омска, где пассажира экстренно госпитализировали.

Алексей Навальный— российский оппозиционный лидер, юрист, основатель "Фонда борьбы с коррупцией", политический и общественный деятель, который публикует резонансные расследования. Он позиционирует себя главным оппонентом действующей власти России и президенту Владимиру Путину.

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