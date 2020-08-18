Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, покорила образом у бассейна

Модель прославилась в Инстаграм благодаря своей схожести с Кайли Дженнер и ее сестрой Ким. При этом пышногрудая девушка с темными волосами стала популярна довольно быстро, а ее отношения с рэпером, с которым также встречалась и сама Кайли, лишь помогли ей в этом.

Долгое время Деми пыталась похудеть, чтобы добиться модельных параметров, однако еще в подростковом возрасте заработала серьезное расстройство пищевого поведения и теперь тщательно следит за рационом. Загорелая Роуз приняла себя и начала показывать фигуру, более ее не скрывая.

Теперь в ее профиле довольно много пикантных снимков в одном белье. В этот раз Деми подчеркнула достоинства синим бикини возле бассейна и подержала водный пистолет в руках. Придать бунтарского вида своему образу ей помог водный пистолет под цвет бикини:

«Ты такой милый и очень сексуальный», «Люблю тебя», «Сладкая девочка», «Так чертовски жарко🔥🔥🔥🌶🌶🔥🔥🔥», Ты такая милая», «Хватит облизывать😘👄👅💋💞», «Ты действуешь так сексуально и горячо», «Uff que lengüita hermosa 😍😍😍», «О да, детка, не останавливайся, не останавливайся», «Мне очень грустно, Деми, у тебя скрытая дружба на Facebook. Открой доступ!», - пишут фанаты.

Также на специальной фан-странице в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр, на котором Деми посветила довольно внушительных размеров формами, облаченными в тонкий купальник. Пикантности образу придало то, что на груди самой деми красовались сердцечки, а между ног девушка разместила большую чашу со сладкими ягодами.

Подогнув ноги под себя, Деми выпятила формы вперед и склонила голову, смотря на чашу. Тем самым девушка придала своему летнему образу еще большей соблазнительности, что сразу же заметили фанаты:

«Ты знаешь меня, жажду еще одного дня», «Так горячо», «Сладкая девочка🌷😘🌹🌹🌹😘😊😊», «Выглядишь сексуально,» «Вау, как много ягодок 😍😍🔥🔥👑💘💯», «Красиво ⚘⚘⚘⚘», «Выглядит очень красиво ⚘⚘⚘⚘⚘», «Люблю эти формы, просто роскошные», «Tu me manques chére amie 💘🌷🌷😘💋💋👍», «Приятно уууууу», «Супер горячо, как будто сама из ягодок🔥🔥😍😍», «Привет, милая😍😍 любимая», - пишут фанаты.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами