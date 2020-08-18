Украинская певица Тина Кароль взбудоражила домашним видом без макияжа на вечернем видео

Не на публичных мероприятиях знаменитая артистка старается быть в простой одежде, без украшений и макияжа. Чтобы беречь кожу и локоны, звезда в повседневной жизни редко прихорашивается, поскольку постоянные сценические укладки и яркий макияж сильно портят кожу и волосы.

В одном из своих интервью Тина отметила свое решение так:

«В обычной жизни я не подчеркиваю свои женские прелести и не одеваюсь с расчетом кого-то поразить. Стараюсь быть предельно скромной. Покупаю практичные вещи, а если они еще и недорогие – вообще прекрасно», - однажды сказала Тина.

Поэтому в разделе Стори в социальной сети Инстаграм также появились очередные "домашние" кадры Тины - позируя без макияжа, певица мило поулыбалась на камеру, что не оставило пользователей сети равнодушными, ведь Тина также засветила на заднем фону мужчину и пикантную деталь гардероба:

«Как я люблю ДТ в такие моменты, каждый что-то ищет сейчас, сравнивает, спорят...кто? где? чья?, поднимают архивы😅», «кто-то уже сказал про мужскую руку и лифчик на заднем плане,которые обсуждают сейчас во всех беседах?😹», «А Тина знает что там позади кто-то есть😮 блин страшно...😂», «Устала наверное❤️❤️ солнышко😍», «Так что по машине я не поняла ?😂😂❤️», «Вот как же можно быть такой красивой.🔥 Просто обожаю вот такую Тину с пучком и без макияжа😍💖», «наша малышка❤️», «На два лица два глаза😍😍», «Самая нежная❤️», - пишут пользователи.

Не так давно певица трогательно обратилась к покойному мужу по поводу его дня рождения.

Мужчина праздновал бы свой день рождения, поэтому на фан-аккаунте Тины появилось несколько тематических постов. Напомним, Евгений Огир умер в возрасте 32 лет в 2013 от рака желудка. Для Тины Кароль Огир изначально был продюсером (с 2007 года) и мужем (с 2008). У пары родился мальчик по имени Вениамин.

«Одиночество будет преследовать меня, даже если я когда-нибудь выйду замуж. Часть моего сердца умерла. Это невозвратно, это никогда не встретить снова… Вопрос «Когда ты перестанешь чувствовать себя одинокой?» — это как дерганье за косичку. Хочется махнуть по руке и сказать: «Ну, хватит уже»», - сообщается также на фан-странице Тины.

Поклонники бурно отреагировали на все посты, посвященные Евгению:

«С памяти не сотрется никогда и не надо,ведь это счастливые моменты жизни! И пусть часть Ее сердца, возможно останется в прошлом, но главное, что Любовь есть, она живет и она придет к Тине вновь, обязательно!», «Жаль её будущего избранника, если таковой конечно появится... Пропитана какой-то вечной грустью... Но, очень красивая...», «Но ведь носить образ чёрной вдовы всю жизнь невозможно.. Зачем???🙏».

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."