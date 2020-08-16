В ближайшую неделю Украину ждет потепление, но в скором времени страну накроют дожди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз от Натальи Диденко.

По словам синоптика, несмотря на похолодание в последние дни, Украину снова накроет жара.



Температура воздуха завтра, 17 августа уже будет достигать 25-30 градусов тепла, а в дальнейшем только усилится.



"Дожди 17-го августа в Украине маловероятны - антициклон Emil (карта), только в Прикарпатье пройдут дожди с грозами - туристы, будьте осторожны!", - предупредила Диденко украинцев.

Столицу Украины также знатно "поджарит":

В Киеве понедельник будет уже горячее, до +28 градусов, на неделе жара усилится. Только в четверг, 20 августа, из-за дождя, градусы кратковременно прыгнут вниз, посвежеет, однако конец недели снова будет очень теплым", - отметила синоптик.

Диденко подчеркнула, что несмотря на потепление, ночи все равно останутся холодными.

Не обошла она стороной и соседнюю Белорусь, в которой сейчас напряженная политическая ситуация:

"В Минске в понедельник будет еще очень тепло, до +28, +29 градусов. Со вторника в белорусской столице - снижение температуры воздуха до + 23 + 25 градусов и периодические грозовые дожди", - заключила синоптик.

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