Модель Анастасия Квитко, которую в СМИ получила прозвище "русская Ким Кардашьян", опубликовала горячие фото

Всемирно известная российская модель не перестает дразнить мужскую половину фолловеров на своей страничке в Instagram.

Как передает Politeka.net, на этот раз идеал для любимцев пышных фигур удивила своим формами, которые уже едва помещаются в обтягивающие наряды.

Квитко предложила своим поклонника оценить как вид сзади, так и спереди. В подписи к посту модель даже организовала голосование: какой образ им нравиться больше.

На первом снимке звезда продемонстрировала впечатляющий вид спереди: шикарная грудь Квитко едва не вырвалась с плена миниатюрного топа, а отсутствие бюстгальтера лишь раззадорило ее поклонников.

Но вне всяких сомнений, победителем стал шикарный задний ракурс модели. Узкая юбка буквально трещала от сумасшедших размеров ягодиц Насти.

За несколько часов данный пост собрал более ста тысяч лайков, а в комментариях поклонники модели делились восхищенными отзывает о ее фигуре.

Ранее Квитко предстала перед фанатами в довольно откровенной позе.

Облачилась модель в юбку, которую обычно предпочитают школьницы. Заняв, мягко говоря, пикантную позу, она показала самые интересные места, прикрыв их только "огоньком".

Таким образом она хотела привлечь внимание к скидке на какой-то товар и, скорее всего, у нее все получилось.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.