Известная актриса Ольга Жуковцова-Кияшко, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о страсти

На фото красотка сидела в штанах и босоножках. Образ Ольга дополнила блузкой, которую решила приспустить для жаркого фото. Жуковцова не надевала белье, а поэтому ей пришлось прикрыть лепестками цветов свою грудь. Волосы актриса оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я со своей страстью «всегда чему-то учится» заныривала во многие уроки и марафоны, возникающие на моем пути. И уже поняла что для меня в них важно - дисциплина, но без напряга, интересно, с новыми открытиями себя, ну и ясно - результат", - написала Ольга под фото.

Фанаты поставили почти 800 лайков и написали комментарии:

"Кстати, я загадала в этом марафоне стать стилистом) Тоже, как ты понимаешь, довольна", "Красивая", "Ты женщина", "Чудесно Оля. Какое сексуальное и горячее фото. Вы бесподобно выглядите", "Зачем так много лепестков?)", "Так, а где грудь?".

Мы писали, что звезда студии «Квартал 95» Ольга Жуковцова-Кияшко откровенно рассказала о своем отношении к работе в «Женском квартале».

«@zhenskiykvartal_official - женское царство, где все актрисы - царицы-богини и одновременно - клоунессы-обезьяны», - с присущим ей юмором написала Жуковцова-Кияшко.

Напомним, шаловливые красотки из "Квартал 95" показали, как развлекаются летом

А еще Politeka писала, что эффектные подружки Кравец из "Квартал 95" показали топ образов на карантине

Также Politeka сообщала, что красотки из «Квартал 95» свели с ума соблазнительными образами



