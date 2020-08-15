Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, показала новый образ в золотом купальнике

Девушку, как известно, нельзя назвать классической топ-моделью, ведь ее параметры совсем далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки намного ниже модельного. Тем не менее, Роуз обладает тонкой талией, пышной грудью и бедрами. Благодаря уникальной внешности, Деми стала популярна в Инстаграм и получила многомиллионную аудиторию.

Сейчас девушке всего 25 лет, она родилась в британском городе Бирмингеме в семье Барри и Кристин Мауби. С детства Роуз мечтала связать жизнь с модельным бизнесом, но для подиума ее рост и вес не подходили. Какое-то время девушка пыталась похудеть, заработав расстройство желудка.

После того, как она вылечилась и поняла, что надо любить себя такой, какой она есть, слава сама нашла девушку. Работая альтернативной моделью, Деми каждый день показывает разные образы в белье и купальниках. Образ в золотом бикини сразу сразил сеть.

«Это очень соблазнительно !!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Просто красиво», «Классная фигура», «Ты такая горячая, любовь моя», «Какой красивый наряд, но ты красивее, осмелюсь сказать, что ты моя платоническая любовь 😊, мой запретный плод, моя недостижимая звезда, но все же твой блеск заставляет меня чувствовать себя очень хорошо, я люблю тебя, Деми Роуз», «Уфф, как ты хороша, Боже какая женщина😍😍😍😍😍😍😍», «Какой восторг 😍», «Какая прелестная за*ница, все это не от Бога!», «Ты вкусный деликатес», «Деми Роуз - великолепная кукла на всей планете с экстремальными качествами в модели,» - пишут пользователи.

Также загорелая модель решила поделиться жарким селфи на своей странице в социальной сети Инстаграм. В этот раз девушка показала, как примерила темно-коричневый купальник с тонкими завязками и аккуратными вставками из переплетенных на груди нитей.

Длинные локоны Деми предпочла спрятать благодаря специальной укладке и аккуратному украшению с камнями и бусами на ее лбу, а лицо без макияжа не стала подчеркивать дополнительными уходовыми средствами. Как и всегда, главной изюминкой образа Деми стали ее пышные формы.

«Зеркало, зеркало на стене...», - загадочно подписала новый кадр Деми.

Вот как реагируют поклонники:

«Так хорошо 🔥🔥🔥», «😍😍😍❤️Красивая ❤️❤️❤️ Ты такая красивая 💞💞💞💞», «Que hermoso frente», «Кто любит тебя, кроме парня из камары?», «Te vez muy espectacular. Quiero comerte a besos mi vida», «Я не скажу здесь, насколько сильно этот возбуждающий образ вас влияет на мой дух, только если вы спросите», «❤️🔥😍 очень хорошо выглядит».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

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