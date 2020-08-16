Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила на отдыхе фигурой

Настя не перестает удивлять, ведь каждый день старается показывать новые и даже архивные фото из отдыха, на которых позирует в самых разних бикини. При этом каждый раз образы Квитко отличаются, а сама она старается привлечь побольше внимания благодаря провокационным позам.

И этот раз не стал исключением. Настя показала, как позировала на одном из белых шезлонгов в слишком тесном бикини оранжнвого оттенка. Сдавив бедра девушки, ткань впилась в ее кожу, придав еще большей пикантности формам звезды.

«Они настоящие ??», «Боже, какие роскошные малышки», «Ты просто идеальная девочка», «pareces una diosa amor 😋😋🔥🔥🔥🔥🔥😋😋😋», «Абсолютно великолепно, больше не шалите 🔥🔥🔥👏👏», «прекрасный вид, детка» «Очень очень жарко», «Самый роскошный вид у этой девочки», «Какие пушные прелести, дорогая», «Любите ваше выражение лица. И это красивое красное бикини», «Ты выглядишь прекрасно», «Ты просто шикарна», - пишут пользователи.

Ранее стройная модель решила показать в провокационной позе пышные формы, обтянутые крошечным бикини. Являясь представителем модного белья сразу у нескольких брендов, девушка решила покорять образами именно в этом стиле.

На странице Квитко в Инстаграм можно найти самые разные жаркие фото – в белье, купальниках и без какого-либо украшения. Девушка гордится своими пышными формами, поэтому зачастую показывает их с минимальным количеством одежды. И этот раз не стал исключением. Позируя в одном полосатом бикини, Настя пикантно прогнулась, повернувшись к объективу боком и показав тем самым свои ягодицы во всей красе.

«Либо ты управляешь днем, либо день от тебя бежит🖤», - пишет Квитко под фото.

Поклонники не остались равнодушны:

«Кукла Барби», «Это твоя самая красивая картинка 😍😘😘😘😘😘», «Так жарко ... Девочка, полегче 🔥🔥🔥🔥», Просто роскошная малышка❤», «кругом одна страсть😍», «Вау Красиво, детка, любовь», «Просто роскошь», «сколько здесь вкусного», «ты очень красивая, дорогая, «Ангелок», «девочка, это очень горячо».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.