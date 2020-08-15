Погода в Украине 15 августа резко переменится в худшую сторону, грозовые дожди накроют «любимые» регионы

На западе сегодня закончится «передышка», дожди с грозами атакуют жителей Закарпатья, Львовской области, Ивано-Франковской области и Черновцов. Столбик термометра будет в пределах 23-26 градусов со знаком «плюс». Ночью их сменят 9-17 градусов тепла, передает Politeka.

На востоке сегодня дождей не предвидится. Однако воздух прогреется до 20-24 со знаком «плюс». В ночное время суток воздух остынет до 8-13 градусов.

Жителей центральных регионов сегодня ожидают от 22 до 25 жары, а вот ночью похолодает до 9-12 тепла. Вместо дождя ожидается небольшая облачность.

На юге сегодня будет теплее всего: от 22 до 27 градусов со знаком «плюс». Ночью их сменят 10-18 градусов.

Без дождей останутся и жители восточной Украины. Здесь синоптики прогнозируют от 20 до 24 тепла, а ночью около 9-12 градусов.

В Киеве и области синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют солнечную погоду без осадков, а также 20-24 градуса тепла. Ночью же похолодает до 8-13 со знаком «плюс».

Сегодня по всей территории Украины синоптики прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности.

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