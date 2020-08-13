Погода в Украине 13 августа резко изменится, анонсировав приближающуюся осень

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из прогноза Укргидрометцентра. Согласно данным, в четверг, 13 августа, в Украину придет незначительное похолодание. Жара отступит и даст возможность осени анонсировать свой приход.

Практически на всей территории Украины похолодает до 19-24 градусов. Сильнее всего похолодает в северных областях.

Так, на Западе в четверг ожидается 21-24 градуса. Осадков не предвидеться. Только в Ужгороде 13 августа будет немного теплее, чем в остальных регионах. Там прогнозируется до 28 градусов тепла.

В центральных областях будет прохладно. Столбики термометра прогреются максимум до 23 градусов.

На Востоке ожидается 20-24 градусов тепла, дождей не предвидится.

Теплее всего будет на Юге. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидается 25-28 градусов, поэтому украинцы смогут насладиться морским отдыхом. А вот на Севере страны, наоборот, будет очень холодно. В Сумской области температура опустится до 19 градусов.

В Киеве 13 августа тоже будет прохладно. Днем температура воздуха прогреется до 20-23 градусов, а вот ночью опустится до 11-13 градусов. Такой температурный режим уже является предвестником осени.

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