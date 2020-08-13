Погода порадует украинцев комфортной температурой

Как передает Politeka.net, об этом в своем Фейсбук сообщила популярный синоптик Наталка Диденко. По ее словам, на Маковея (Медовый спас, который будут отмечать 14 августа) в Украине будет комфортная погода. Осадков не предвидится, ветер и грозовые дожди будут только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Почти на всей территории Украины ожидается северный ветер, и только на Западе будет умеренный ветер. Температура воздуха будет комфортной, но местами сильно похолодает. Так, в южных и западных регионах ожидается 24-28 градусов, а в северных областях резко похолодает до 18-20 градусов. При этом, на остальной территории температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов.

В Киеве, по словам синоптика, будет сухая погода. Температура воздуха поднимется до 21-23 градусов тепла. Отличная погода для прогулок по столице.

Отметим, что погода в августе уже несколько раз менялась. Последний месяц лета постоянно устраивает погодные качели – от жуткой жары до значительного похолодания всего за несколько дней. Конец месяца после незначительного спада температуры снова порадует украинцев жарой. Через несколько дней в восточных и южных регионах снова потеплеет, а вот на Запад обрушатся грозовые дожди и похолодание.

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