Гривна ударит по доллару и евро, Нацбанк одним махом изменил курс валют: к чему готовиться украинцам

Курс валют в Украине 13 августа удивит украинцев неожиданным падением евро.

Согласно данным НБУ, евро обвалится по отношению к гривне, а вот доллар практически не изменит свои позиции.

Так, 1 евро 13 августа можно будет купить за 32,39 гривен, в то время как днем раньше его продавали за 32,556 гривен. Всего за один день курс евро по отношению к гривне сильно просел.

А вот доллар, в свою очередь, практически не поменял позиций. В четверг 1 доллар можно будет купить за 27,52 гривны, в то время как в среду его продавали по 27,59 гривен.

Украинцам массово придется менять документы, радикальное решение Кабмина: «Будут действовать до…»

Граждан Украины предупредили об истечении срока действия паспортов в форме книжечки.

Так, лица в возрасте от 16 до 25 лет имеют возможность пользоваться паспортом старого образца до достижения своего 25-летия.

В свою очередь, граждане в возрасте от 25 до 45 лет могут не менять бумажный паспорт на ID-карточку до достижения 45-летнего возраста. При этом на момент вступления в силу данного законопроекта в паспорте должна быть новая фотография о достижении лицом 25 лет.

Что касается граждан, которым уже исполнилось 45 лет, то срок действия их паспорта в виде книжечки не имеет ограничений.

Если же человеку нужно вклеить в бумажный паспорт очередную фотографию, то в паспортном столе его документ будут менять на ID-карточку. Отмечается, что новые бумажные паспорта в Украине больше не будут производиться.

Непредвиденный поворот на Майдане в Беларуси, военные и спецназ выбрасывают форму: "Поднажать осталось чуть-чуть"

С 12 на 13 августа в Беларуси прошла четвертая ночь протестов против объявленных результатов выборов, зверствования силовиков и военных продолжаются.

В Сети стали появляться видео, на которых военные и спецназовцы заявляют, что им стыдно, они выбрасывают свою форму и знаки отличия в мусор.

Также заявления на увольнение написали отдельные полицейские.

Начальник Боровлянского отдела милиции заявил, что избивать протестующих не будут.

Также в Сети появилось видео, на котором действующий полицейский призывает коллег прекратить насилие.

Кроме того, из-за насилия против демонстрантов с государственных телеканалов уволились несколько ведущих и журналистов Беларуси.

Напомним, против активистов в Беларуси открыли огонь на поражение: известно о жертвах.

Как сообщала Politeka, украинцам четко пояснили, почему они живут лучше белорусов: "Это последствие большей..."

Также Politeka писала, что полицейские в Беларуси перешли черту, в тюрьмах творится беспредел: "ставят на четвереньки и..."