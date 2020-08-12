Граждан Украины предупредили об истечении срока действия паспортов в форме книжечки

В Кабмине поддержали законопроект «о паспорте гражданина Украины в форме книжечки».

Сообщается, что окончательное решение о постепенном отказе от паспортов виде книжечки было принято народными депутатами в рамках очередного правительственного заседания. Так, старый формат документов, удостоверяющих личность, будет постепенно выводиться из обращения.

В вышеупомянутом законе указаны сроки, по истечению которых украинцы должны заменить бумажный паспорт на ID-карточку. Стоит учитывать, что требования для разных возрастных групп несколько отличаются.

К примеру, лица в возрасте от 16 до 25 лет имеют возможность пользоваться паспортом старого образца до достижения своего 25-летия.

В свою очередь, граждане в возрасте от 25 до 45 лет могут не менять бумажный паспорт на ID-карточку до достижения 45-летнего возраста. При этом на момент вступления в силу данного законопроекта в паспорте должна быть новая фотография о достижении лицом 25 лет.

Что касается граждан, которым уже исполнилось 45 лет, то срок действия их паспорта в виде книжечки не имеет ограничений при условии, что в день вступления законопроекта в силу в документе вклеен новый снимок, сделанный после достижения лицом 45-летия.

Если же человеку нужно вклеить в бумажный паспорт очередную фотографию, то в паспортном столе его документ будут менять на ID-карточку. Отмечается, что новые бумажные паспорта в Украине больше не будут производиться.

Напомним, как получить биометрический заграничный паспорт в Украине: цена и особенности процесса.

Как сообщала Politeka, паспорт в смартфоне, украинцев ждут серьезные перемены с документами: что нужно знать.

Также Politeka писала, «как дикари»: украинцам показали новые паспорта, как они выглядят и правила использования.