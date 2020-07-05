Колишня кохана відомого виконавця Віталія Козловського розповіла про зникнення нового домашнього улюбленця

Так, ось уже шість днів як екс-учасниця шоу "Холостяк" і засновниця популярного каналу на Ютуб-платформі "Ходять чутки" Раміна Эсхакзай намагається розшукати хворого домашнього улюбленця, зовсім нещодавно з'явився у неї вдома.

Раміна підкреслила, що у неї горе в родині – пропала дівчинка, хвора тварина.Так, дівчина, яка в минулому була нареченою українського співака Віталія Козловського розповіла, що тварина потребує лікування і їй потрібно поквапитися з пошуком малюка.

«Друзі, допоможіть репостом. Додали суму гонорару. Поверніть, будь ласка собаку 🙌🏻 Придивіться до мешканців приватного сектору, можливо рибалкам. Хтось підібрав її на Жуковому острові. Може бути ЯК У КИЄВІ, так і Київської області... Дуже вдячні людині, яка її підібрав. Просимо повернути» - написала Раміна.

Шанувальники і колеги відразу ж відповіли:

«Гонорар це оплата за працю. А ви обіцяєте винагороду», «Скиньте номер картки ! Хочу допомогти від чистого серця!!!тільки не на екстрасенсів!!! А на різну рекламу!!! «, «Може варто в оголошенні вказати ім'я, на яке собачка висловлюється? Буде продуктивніше», «Нехай швидше знайдеться😩 на Оболоні ніби не бачила таку», «Вірю, що знайдеться 🙏🏻😭 скоріше б вона опинилася у мами з татом 😢».

На сторінці зірки можна знайти відразу кілька постів з цього приводу. Телеведуча звернулася до прихильників за допомогою. Як виявилося, 28-го числа під час прогулянки в районі Столичного шосе у Києві вона втратила цуценя.

Поки що пошуки домашнього улюбленця не увінчалися успіхом. Як зазначає Раміна, у тварини є деякі проблеми з системою травлення, тому тварина потребує лікування.

"Вона може бути де завгодно. Бігає швидко. Сьогодні я поїду в район авторинку на столичці і знову буду шукати, просити записи з камер. Придивіться до своїх сусідів, особливо приватні будинки, раптом хтось прихистив. Допоможіть знайти песика за гарну винагороду", - звернулася до шанувальників телеведуча, вони у свою чергу пошкодували зірку, написавши, що у них "аж серце розривається".

Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.

Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины.