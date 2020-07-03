Колишня кохана відомого виконавця Віталія Козловського розповіла про нову біду в родині

Так, цього разу екс-учасниця шоу "Холостяк" і засновниця популярного каналу на Ютуб-платформі "Ходять чутки" Раміна Эсхакзай розповіла про своє горе в родині – зникнення маля. Нового домашнього улюбленця. Так, дівчина, яка в минулому була нареченою українського співака Віталія Козловського, ось уже близько п'яти днів під ряд займається пошуком загубленого собаку, щеня по кличці Марсі.

На сторінці зірки можна знайти відразу кілька постів з цього приводу. Телеведуча звернулася до прихильників за допомогою. Як виявилося, 28-го числа під час прогулянки в районі Столичного шосе у Києві вона втратила цуценя.

Поки що пошуки домашнього улюбленця не увінчалися успіхом. Як зазначає Раміна, у тварини є деякі проблеми з системою травлення, тому тварина потребує лікування.

"Вона може бути де завгодно. Бігає швидко. Сьогодні я поїду в район авторинку на столичці і знову буду шукати, просити записи з камер. Придивіться до своїх сусідів, особливо приватні будинки, раптом хтось прихистив. Допоможіть знайти песика за гарну винагороду", - звернулася до шанувальників телеведуча.

До цього телеведуча Раміна Эсхакзай була "нагороджена" наклейкою за невміння паркуватися. Злісний відеоролик зірка опублікувала у своєму особистому Instagram, а через час воно з'явилося в Facebook-спільноті "Зупини лося".

Так, Раміна Эсхакзай записала злісне відео після того, як побачила на своєму автомобілі в Києві наклейку "Я паркуюсь, як олень".

"Я не паркуюся, як олень. Тут багато залишають машини", - спробувала виправдатися вона.

Певно, колишня кохана співака Віталія Козловського залишила свій автомобіль у самого пішохідного переходу, чим і розлютила перехожих.

Телеведуча Раміна Эсхакзай також закликала активістів переглянути пріоритети спільноти і назвала боротьбу з порушниками правил дорожнього руху "дурною".

"Чому б не спрямувати свої сили в якесь гарне русло? Чому б не зайнятися благодійністю або ще якимись справами?", - обурилася вона.

Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.

Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.

Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Рамины.