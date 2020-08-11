Звезда шоу "X-фактор" и фаворит Андрея Данилко в отборе на Евровидение MELOVIN вышел на сцену и поразил заявлением

Как сообщает Politeka.net, слова исполнителя опубликовали на странице "X-фактора" в соцсети "Инстаграм".

На снимке MELOVIN восседает на барном стуле посреди небольшой сцены. Он подпер одной рукой подбородок, а второй держит микрофон. Молодой певец нарядился в короткие черные штаны, обнажившие щиколотки, белую футболку и легкую черную куртку.

Как сказано в сообщении, украинская знаменитость запустил "Флешмоб Мира", который поддержали единомышленники в 25 странах мира. Каждый день тысячи человек становятся новыми участниками движения, выражая свою позицию. По словам MELOVIN, насилие в людях порождает нехватка любви и уважения к себе.

"С каждым годом нас все больше и больше накачивают ядом! А мы этому только рады, громко аплодируем и восхищаемся! Получается, что мы такие же преступники и соучастники всего этого хаоса, который каждый может увидеть вокруг! Мы сами помогаем создавать этот хаос и сами поглощаем его под разными предлогами!", - подчеркнул певец.

Многие пользователи соцсети в комментариях поддержали любимчика Данилко:

"Присоединилась. Этот молодой человек чувствует все своим сердцем и говорит мудрые вещи. Мало кто действительно умеет любить себя по настоящему .... а без любви к себе нет любви к окружающим ... Меняем себя - меняем мир вокруг ❤️"; "Присоединилась. Этот молодой человек чувствует все своим сердцем и говорит мудрые вещи. Мало кто действительно умеет любить себя по настоящему .... а без любви к себе нет любви к окружающим ... Меняем себя - меняем мир вокруг ❤️"; "Заслуживает уважения 👏"; "Как всегда-Просто, но Очень Мудро! Благодаря MÉLOVINу многие люди задумались о Важных Вещах!Спасибо за Неравнодушие и Поддержку!!"; "Самый лучший💖 Всегда поднимает самые главные темы. Люблю безгранично❤️".

Напомним, фаворит Данилко сверкнул обнаженным телом в бассейне, страстные кадры: «О, Боже какой…».

Как сообщала Politeka, MELOVIN стал отцом, видео с ребенком взорвало сеть.

Также Politeka писала, что любимчик Данилко переплюнул Кончиту Вурст, видео облетело сеть: "Мурашки по коже".