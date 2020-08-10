Общественный деятель Андрей Пальчевский упрекнул украинскую власть, которая прогибается перед МВФ

Он выступил с критикой в эфире программы "Пульс" на канале "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Ранее стало известно, что одним из условий получения помощи от МВФ в размере 1,2 млрд евро стало возвращение космических зарплат членам набсоветов при государственных предприятиях.

"Это безобразие, которое с наблюдательными советами связано, нужно душить на корню. Что значит Международный валютный фонд навязывает нам, сколько платить наблюдательным советам?", - возмутился Андрей Пальчевский.

Общественный деятель привел пример Аргентины, которая накануне провела встречу с кредиторами и поставила свои условия. При этом страна набрала куда больше долгов, чем украинцы.

"Сколько Аргентина должна? 300 миллиардов - в десятки раз больше, чем Украина. И что делает Аргентинское правительство? Говорит: мы отдадим вам только половину. Что делают остальные - принимают условия. А наше правительство издевается над нашим народом и выжимает", - заявил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель также объяснил, каким образом можно привести страну к процветанию, даже несмотря на огромные долги:

"Понимаете, я всегда говорю, что если брать взаймы, то не миллиард долларов, а 50 миллиардов долларов, 100 миллиардов долларов. Мы сможем тогда и экономику создавать и в случае чего, как говорится, это же их проблемы - тех, кто дает. Должны быть умные люди наверху, и народу нашему хочется напомнить мудрейшее выражение - это Нил Деграсс Тайсон сказал, великий ученый, популяризатор: "Чтобы построить великую страну, надо сначала делать ее умной". Нам надо делаться умными по всем показателям".

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался о карантинном бунте в Украине: "Справедливость должна быть абсолютной, закон един для всех"

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