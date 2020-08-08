Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, устроила летнюю фотосессию в стильном нюдовом бикини

Так, в этот раз модель решила восхитить кадрыми со съемок в новом бикини с кружевной вышивкой по бокам и на лифчике. Стройная красотка с пышными формами похвасталась в разных позах своими достоинствами.

Для большей пикантности и разнообразия, Деми взяла в руке кокосовый коктейль и дополнила образ черной прозрачной накидкой. Также на фото можно заметить стильные солнцезащитные очки и аккуратно уложенные локоны звезды.

Девушка решила блеснуть фигурой в разных ракурсах, в очередной раз удивив сеть объемами своих ягодиц:

«Beautiful⚘⚘⚘⚘», «Ничего себе это горячее 🌹😊🔥😜🤩🥰», «Самое горячее на сегодня😙😙😙😙😙😙», «Очень красиво», «Mamasita😍😘😘😘😘», «Моя любовь ❤️❤️», «🔥🔥 лучшая девушка», 2У этой девушки великолепное тело, не имеющее себе равных. Господь определенно свел нас с богиней. Аминь!!!!!», «Замечательная девушка🌹❤️🌹❤️ идеальная», «Ух ты выглядишь горячо и сексуально, как всегда шикрно xxxxxxxxxx ❤», «потрясающая самка .... 👏👏👏👏👏», - пишут поклонники.

Также мы писали, что каждый день модель делится новыми фото, показывает, как веселится на пляже в крошечном купальнике или надевает весьма дерзкие платья, под которыми нет белья. Благодаря тому, что девушка совершенно не стесняется своего тела, она смогла стать популярной. Ее фотосессии будоражат поклонников каждый раз новым образом.

На представленном кадре, опубликованном в Инстаграм, Деми позировала в весьма провокационном образе - тонком белом лифчике, который не смог прикрыть пышные достоинства знаменитости, а также светло-синих укороченных рваных джинсах.

«Wooooooaaawwww красивая девушка muuuuuaaah», «Такая черешенка, боже😀😅🔥», «Как много у тебя этих булочек😍😘», «Hermosa Como Siempre ... Hechicera 😉! 😋🍑😘», «Люблю тебя ,грех такое скрывать», «Почему ты больше не отвечаешь мне, дорогая?», «Ты милая и прекрасная девушка с шикарной грудью и по*ой», «просто персик и ничего более», «Не останавливайся», «ты самая красивая в мире,» - написали фанаты.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами

https://www.youtube.com/watch?v=RiXFx3_X6U8