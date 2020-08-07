Бывшая жена Виктора Павлика Лора Созаева сообщила о смерти их сына Павла после долгой борьбы с онкологией

Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Фейсбук 7 августа.

«Забрал Господь моего ангела!», - написала Лора.

Она также поделилась видео с совсем еще маленьким Павлом, где за кадром слышен голос его отца.

Забрал Господь моего ангела!

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Gepostet von Лора Созаева am Donnerstag, 6. August 2020