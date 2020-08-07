21-летний сын известного певца Виктора Павлика - Павел Павлик – умер после нескольких лет борьбы с онкологическим заболеванием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на информацию от матери молодого человека Лора Созаевой, размещенной в Facebook.

"Забрал Господь моего ангела", – пишет женщина. К сообщению прикрепленоа архивное видео, на котором Павел – еще ребенок, улыбается и машет рукой.

Напомним, о заболевании сына пеца стало известно в августе позапрошлого года. За два года молодой человек прошел 18 курсов химиотерапии и один – лучевой терапии.

20 июня 2020 года Павел Павлик написал сообщение, в котором проинформировал, что принял решение отказаться от лечения.

"Закончил свое лечение химиопрепаратами, но не потому что оно больше не нужно, а потому что оно более бессмысленно. Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу", – написал тогда молодой человек.

Парень добавил, что относится к тому, что с ним случилось спокойно, признавшись, что неизведанность перед будущим его все равно пугает.

Также он вспоминает свои школьные годы, друзей, рассказывает о том, что после окончания школы поступил в Академию СБУ, так как его влекло на военную службу с детства.

"Будьте счастливы, цените особенные моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют", – закончил свой трогательный пост Павел Павлик.

23 июня появилось последнее сообщение парня в Facebook, в котором он обещает и дальше бороться с заболеванием.

"Сидеть и ждать? Не для того я пошел на военную службу, чтобы ждать пока что-то случится. Я пошел туда, чтобы находить пути решения проблем даже там, где их совсем невозможно увидеть. Поэтому просто ждать я никогда не буду. Я и дальше буду бороться и жить с верой в свою победу над моим новым врагом", – написал Павел.

Напомним, сын Виктора Павлика не смог победить рак, крик души облетел сеть: «Осталось продержаться в живых».

Как сообщала Politeka, онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать...".

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика добивает онкобольного сына певца, крик души матери.