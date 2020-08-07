Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, как веселится в белоснежном бикини на пляже
В этот раз молодая красотка восхитила фигурой в очередном модном бикини. Как известно, девушка является представителем сразу нескольких модных брендов одежды. При этом очень часто Анастасия покоряет образами в одном белье и купальниках, которые беззастенчиво показывает в самых провокационных позах.
На новом фото, которое опубликовано на странице Квитко в социальной сети Инстаграм, она позировала в довольно смелом купальнике - лифчик знаменитости смог прикрыть внушительных размеров грудь лишь частично, поэтому кадр выглядит довольно пикантно.
Чтобы подчеркнуть свои пышные бедра, Анастасия томно выгнулась на шезлонге, повернувшись боком и подняв линию бикини намерено, чтобы привлечь к тонкой талии внимание.
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«Извините, мисс, вы не возражаете, если я сяду и закажу вам выпить?», «Люблю вас», «Обожаю твой купальник», «Это волшебно, мне это нравится», «😍 Какая неземная красота», «Белый выглядит лучше на тебе, девочка», «Очень хорошо. Любим эту детку ♥ ️ ♥ ️ «, «Такая красивая и очаровательно дерзкая, и захватывающая !!! 😍», «безупречный вид», «Ура такая красивая», «Que colorcito ciao y feliz año 🎆 2019», - пишут фанаты.
Напомним, мы также писали, что девушка не любит говорить о похудении, более того, модель с пышными формами и тонкой талией всячески избегает вопросов о целлюлите и фотошопе своих фото. При этом красотка не боится показывать себя на пляже в слишком смелых бикини. И этот раз не стал исключением.
Анастасия в этот раз блеснула на побережье модным купальником с золотисто-черной ткани, удачно переливающейся на солнце. При этом сама Квитко спряталась за деревом, о которое слегка прислонилась для более выгодного ракурса. Стоит отметить, что девушке мастерски удается восхищать не только купальниками, но и формами довольно большого размера.
«Так мило 👌🙂 vi 😍», «Приятно видеть тебя лично, ты знаешь, как соблазнить», «Супер привлекательная 🍌🍌», «У тебя красивое тело, анастасия🔥🔥🔥🔥», «Я хочу увидеть тебя лично, детка, люблю тебя», "Идеальная красотка, тело просто чудесное 🔥», «Beutiful😘😘😘😘😘😘😘», «Я ошибся, с меньшим количеством красивой одежды тебе лучше».
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.