Известный украинский актер Арам Арзуманян примет участие на шоу "Танці з зірками" и бросил вызов Ольге Фреймут
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-аккаунт артиста.
Украинская звезда сериалов "Великі Вуйки" и "Скажене весілля" Арам Арзуманян принял вызов Сергея Мельника на шоу "Танці з зірками".
Предложение выступить на шоу застало актера врасплох, когда тот находился в барбер-шопе.
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Актер на своей странице в популярной соцсети бросил вызов телеведущей Ольге Фреймут.
"Я принимаю эстафету от Сергея Мельника и передаю ее Ольге Фреймут. Встретимся на паркете шоу "Танці з зірками", - рассказал Арзуманян, сопроводив свою речь страсным танцем.
Подписчики в комментариях к посту Арама выразили слова поддержки: "Ого, наконец-то!", "Это будет 🔥 на паркете", "Красава".
Мы сообщали о том, что пару Андрею Завгороднему на знаменитом телешоу составит Юлия Сахневич, а с Сергеем Танчинцом на паркете выступит Яна Жук.
Примечательно, что хип-хоп испольнительница Alyona Alyona тоже приняла вызов на шоу от Дмитрия Танковича.
Ранее было известно то, что на "Танці з зірками" точно примут участие Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос. Помимо них, на шоу выступят Тарас Цимбалюк, Даша Петрожицкая, а также Юлия Саина и Дмитрий Танкович.
Судьями телепроекта станут Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. Показ первого эпизод шоу запланирован на осень этого года.
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