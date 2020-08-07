3 августа НБУ заявил, что в Украине зафиксировано постепенное восстановление экономики страны

Об этом в комментарии для Эхо Киева напомнил политолог, экономист и директор Института трансформации общества Олег Соскин, сообщает Politeka.

По его мнению, данным НБУ верить не стоит, так как в мировой экономике наблюдается, наоборот, падение всех сфер производства.

То есть, считает Соскин, своим заявлением Нацбанк готовит украинцев к девальвации и стремительной инфляции.

"Думаю, эти умозаключения подчинены одной цели – в Украине народу надо готовиться к очень большой стремительной инфляции, а инфляция означает падение реальной покупательной способности гривны, и, соответственно, пенсий, заработных плат, субсидий и социальных выплат", – заявил Олег Соскин.

Он считает, что в Нацбанке прекрасно знают о том, что множество экспертов сходятся во мнении, что в связи с пандемией китайского вируса и прочими фактами, мировое падение экономики будет в размере минимум 10%.

"Готовьтесь к инфляции, мы не виноваты, виноваты внешние условия, мировая экономика, результатом будет инфляция, которая будет результатом девальвации", – расшифровал посыл НБЕ Олег Соскин.

Politeka писала, что украинцы должны быть готовы к урезанию соцвыплат. Известно, что в Украине появилась новая методика расчета дохода при назначении государственной материальной помощи, которая приведет к уменьшению размера выплат.

Теперь государство будет в доходы украинцев будут вписывать даже субсидии, то есть "на бумаге" они станут богаче, поэтому им урежут размер соцпомощи.

Благодаря методике были следующим образом изменены правила начисления выплат:

в доход будут считать субсидии;

на каждого безработного будут считать доход не меньше 0,5 минимальной зарплаты (было прожиточного минимума);

на каждого солдата будут считать доход в 0,25 минималки (было 0,5 прожиточного минимума.

Правительство рассматривает повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен. Согласно заявлению Офиса президента, парламент может детально рассмотреть данный вопрос уже в ближайшее время, в котором будет обсуждаться реальное повышение заработной платы до 5 тысяч гривен уже в этом году.

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