Доллар и евро теряют позиции, в НБУ озвучили свежий курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 7 августа порадует украинцев стремительным ростом гривны.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Нацбанка Украины. Отмечается, что украинская гривна за день усилит свои позиции по отношению к доллару и евро.

Так, в пятницу, 7 августа, доллар будет продаваться за 27,67 гривен, в то время как днем раньше его можно было купить за 27,7 гривен.

По отношению к евро гривна покажет более серьезный рост. 7 августа евро будет продаваться за 32,79 гривен, в то время как днем раньше продавался за 32,9 гривен.

Выплаты на детей в Украине отменяются, Кабмин принял жесткое решение: кого оставят без денег

Кабинет министров лишил родителей социальных выплат на детей, чтобы потратить денег на другие нужды.

Такое постановление чиновники одобрили во время правительственного заседания 5 августа.

Кабмин принял решение на 48,4 миллионов гривен сократить выплату материальной помощи на детей физических лиц-предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения и относятся к первой или второй группе плательщиков. Согласно документу, деньги пойдут на другую бюджетную программу.

Так украинское правительство собирается выделить дополнительные средства Фонду государственного имущества из фонда борьбы с инфекцией китайского вируса, чтобы частично покрыть расходы по государственной программе в относительно приватизации госимущества.

Лукашенко переборщил с откровенностью и выдал все, что думает о Зеленском и Путине: «Мне его жаль»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину.

В частности, президент Беларуси признался, что очень тепло относится к Зеленскому. Он рассказал, что украинских президент нередко смешит его при встречах.

«Такое ляпнет, в хорошем смысле этого слова, что можно умереть со смеху», - рассказал Лукашенко.

На вопрос о том, может ли Зеленский внезапно сказать «до свидания» и уйти со встречи раньше времени, политик ответил:

«Володя может, он может. Он по характеру такой. Хотя он умница и, думаю, не сделает этого. Но думаю может».

В то же время он признался, что чувствует жалость к своему украинскому коллеге.

Напомним, Лукашенко после подлости от РФ заявил о готовности к конфликту: "Мы сделали выводы".

Как сообщала Politeka, Лукашенко получил мощный инструмент против Путина: "Кремль перед выбором…".

Также Politeka писала, что Лукашенко нанес удар по святому России, Кремлю ответить пока нечем.