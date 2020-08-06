Правительство рассматривает два сценария перерасчета пенсий в этом году

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет Politeka.net.

Согласно заявлению, что при перерасчете пенсий нужно учитывать рост уровня инфляции. Государство как минимум обязуется проиндексировать пенсии на нынешнем уровня инфляции.

Помимо этого, в самом вопросе индексаций пенсий существуют два возможных варианта.

Первый сценарий предусматривает поголовный перерасчет соцвыплат, находясь при этом на текущем уровне инфляции.

Во втором случае, который на бумаге выглядит куда лучше, заключается в попытке компенсирования всем, но при этом пожертвовать дополнительные выплаты для того тех категорий населения, которых относят к группе критически уязвимых слоев.

Ранее стало известно, что в Пенсионном фонде планируется вынужденное сокращение прав тех, кто выходит на заслуженный отдых. Отмечается, что с наступлением новой пенсионной реформы в 2021 году многие украинцы могут лишиться возможности выхода на пенсию за выслугу лет.

Кроме этого, чтобы сэкономить средства, в стране будет продолжать расти пенсионный возраст для женщин. Для того, чтобы выйти на пенсию с начала 2021 года, требуется наличие 28 лет стажа. Цифра будет увеличиваться до тех пора, пока к 2028 минимальный пенсионный стаж не составит 35 лет.

Напомним, в Украине пенсионеров и ветеранов ждут новые расходы: "придется платить за каждый...".

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