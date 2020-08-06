Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, похвасталась на пляже модным купальником

Девушка не любит говорить о похудении, более того, модель с пышными формами и тонкой талией всячески избегает вопросов о целлюлите и фотошопе своих фото. При этом красотка не боится показывать себя на пляже в слишком смелых бикини. И этот раз не стал исключением.

Анастасия в этот раз блеснула на побережье модным купальником с золотисто-черной ткани, удачно переливающейся на солнце. При этом сама Квитко спряталась за деревом, о которое слегка прислонилась для более выгодного ракурса. Стоит отметить, что девушке мастерски удается восхищать не только купальниками, но и формами довольно большого размера.

«Так мило 👌🙂 vi 😍», «Приятно видеть тебя лично, ты знаешь, как соблазнить», «Супер привлекательная 🍌🍌», «У тебя красивое тело, анастасия🔥🔥🔥🔥», «Я хочу увидеть тебя лично, детка, люблю тебя», "Идеальная красотка, тело просто чудесное 🔥», «Beutiful😘😘😘😘😘😘😘», «Я ошибся, с меньшим количеством красивой одежды тебе лучше», «И ни ври ни разу, что это все свое родное, такое убожество можно только сделать», «Идеальное тело», «Сладкий кекс», пишут пользователи.

Ранее также на странице молодой модели появились яркие фото из отдыха на пляже. Анастасия решила блеснуть пышными формами в синем бикини вместе со стройной подружкой. При этом Квитко похвасталась новым модным бикини ярко-голубого оттенка.

Так, в Инстаграм девушка поделилась кадром, сделанным во время поездки на гироскутере вместе с аппетитной моделью со светлыми волосами. Примечательно, что фактически все близкие друзья девушки такие же светловолосые, как и она.

На новом фото девушки восхитили не только бикини и монокини, но еще и сияющим ярким видом:

«Я хотел бы быть тем матрасом,» «Хочу к ним на развлечения😢», «Красивая 🔥🔥🔥😍», «Надутая кукла. Отталкивает», «Боже, какие идеальные малышки❤️❤️», «Когда ты пила последний раз!? 🍺🥃»,«Это единственная в своем роде. @anastasiya_kvitko», «Синий мой любимый», «Синий мой цвет ... 🔥», «Задница вся в целлюлите! Что хорошего? !!!», «Там где Настя, там всегда лето!», - написали пользователи.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.