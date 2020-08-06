Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала фигуру в незаметном белье бежевого цвета

В этот раз молодая модель с тонкой талией и весьма пышными формами показала, как веселится под жарким солнцем в "невидимом" белье бежевого цвета. Девушка примерила довольно смелое бикини на тоненьких завязочках и надела лифчик с такой же ткани, однако с принтом веточек на груди.

Как известно, изначально при росте 162 см Квитко весила аж 70 килограмм! И это при том, что многие советовали ей худеть. Отказавшись от подобной идеи, девушка стала не только популярна балгодаря ей необычной внешности, но и продолжает набирать свою аудиторию в Инстаграм благодаря любви к жарким фотосессиям в одном белье или даже без него.

На навом фото, представленном в социальной сети Инстаграм, Настя также беззастенчиво выгнулась, чтобы подчеркнуть ягодицы. Похоже, девушка знает, как нужно правильно подобрать позу для удачного фото.

«Вау, красивая леди 😍😍😍😍», «😍😍 божественная мама», «Я люблю тебя и да мы поженились», «Шоу-дива, невероятная женщина», «Прекрасный вид», «Самая горячая», «Красивая женщина и все богато у нее с формами», «Вау мощный 😆👋», «Очень дорого», «восхищает любовью💋💕👅🌹💚», «Прекрасный сон ..... 💘💘💘», «Вау, какое у тебя богатое тело, любовь моя», «Что сказать о такой красоте и совершенстве в прекрасном теле, как у этой женщины», «Эй, балует», «Хочется съесть тебя, как шоколадку. Mm.Rrrrrr.😍❤️🔥🔥🔥😍», - пишут фанаты.

Ранее также на странице молодой модели появились яркие фото из отдыха на пляже. Анастасия решила блеснуть пышными формами в синем бикини вместе со стройной подружкой. При этом Квитко похвасталась новым модным бикини ярко-голубого оттенка.

Так, в Инстаграм девушка поделилась кадром, сделанным во время поездки на гироскутере вместе с аппетитной моделью со светлыми волосами. Примечательно, что фактически все близкие друзья девушки такие же светловолосые, как и она.

На новом фото девушки восхитили не только бикини и монокини, но еще и сияющим ярким видом:

«Я хотел бы быть тем матрасом,» «Хочу к ним на развлечения😢», «Красивая 🔥🔥🔥😍», «Надутая кукла. Отталкивает», «Боже, какие идеальные малышки❤️❤️», «Когда ты пила последний раз!? 🍺🥃», «Красивый вид! 👏👏👏👏👏🎶💋», «Вот это объемы, идеалньые малышки😮😮😮😮», «люблю эту блондинку, я хочу тебя видеть сегодня завтра навсегда 😍, «Это единственная в своем роде. @anastasiya_kvitko», «Синий мой любимый», «Синий мой цвет ... 🔥», «Задница вся в целлюлите! Что хорошего? !!!», «Там где Настя, там всегда лето!», - написали пользователи.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.