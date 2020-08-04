Украинская певица Анна Седокова раскрыла свой интимный секрет в экстравагантном образе

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала яркое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На нем знаменитость позирует в блестящем красном платье с просто бездонным декольте. Анна Седокова присела на диван в каком-то заведении, слегка раздвинув нги. Подол платья задрался, а благодаря откровенному фасону ноги певицы обнажились и показались во всей красе. Она смотрит в камеру, приоткрыв рот и спрятав руки между бедер.

"Мне понадобилось много лет, для того, чтоб понять, что для меня любовь. И вчера мой мужчина четко ответил на этот вопрос, отразив все мои чувства в нем", - пишет Седокова. - "Любовь это когда тебе хочется разделить счастье. Своё с ним. Или с ней. Как у Щербакова рассвет) Это когда твой самый счастливый момент не так ярок без него".

Пользователи социальной сети оценили необычный образ Анны Седоковой и оставили свои отзывы в комментариях:

"Шикарная😍😍😍🔥🔥"; "Обожаю Вас🔥 Вы вдохновляете многих своим примером 💫💫"; "Анна, вы очень красивы❤️🔥"; "Вы такая красивая ❤️"; "Какие ножки 😍🙏🏼"; "Нереально шикарная🔥"; "Роскошная"; "Обворожительная 😍 думаю все со мной согласны 👍🏻"; "Красивый образ"; "Сногсшибательная 🔥"; "Потрясающая! Волшебная! Красавица! ❤️🧡💛💚💙💜🖤💄📿👠".

Напомним, счастливая Седокова едва удержала пышные формы в слишком тесном декольте: "Аж вываливаются".

Также Politeka писала, что счастливая Анна Седококова официально объявила о помолвке с Янисом Тиммой: "Сказала ему да!".

Как сообщала Politeka, Седокова в невидимом бикини без стыда похвасталась умениями молодого жениха.