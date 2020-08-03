Кто оказался в зоне риска

Украинские пенсионеры рискуют получить штраф или остаться без выплат от государства

Об этом пишет издание Пенсионный курьер, передает Politeka.net.

Несмотря на запланированное повышение выплат, многие пенсионеры увидели, что размер их пенсии уменьшился.

Это может быть связано с тем, что некоторые льготники, получая деньги от государства, скрывают факт нового трудоустройства.

Если пенсионер не сообщает в ПФУ о новой работе, то после сверки ему могут угрожать денежные санкции. То есть, размер выплаты от государства могут существенно уменьшить.

Отдельно пенсионерам советуют за несколько месяцев перед выходом на заслуженный отдых обратиться к специалистам ПФУ, которые проведут предварительную правовую экспертизу документов и их надлежащего оформления. Поскольку из-за ошибок в документации могут назначить маленький размер выплат.

Как предупреждают эксперты, чаще всего встречаются следующие ошибки:

неточности в оформлении трудовых (неполные или неточные записи, незаверенные исправления, отсутствие или плохое качество печати)

справки о стаже, которые уточняют особый характер работы, заполняются неправильно (есть исправления, отсутствуют номер, дата выдачи, расшифровка подписей, основание выдачи справки, указываются неточные или неполные сведения о работе будущего пенсионера)

случаются неточности и в индивидуальных сведениях из системы персонифицированного учета.

Ранее мы рассказывали, что по состоянию на прошлый месяц, средний размер пенсий в Украине составляет почти 3400 гривен, а свыше 10 тысяч гривен получают почти 333 тысячи льготников.

Также известно о новой надбавке для украинских одиноких льготников.

Выплату оформили "задним числом" - то есть, одинокие пенсионеры получат деньги, начиная с 1 января. Размер ежемесячной надбавки составляет 685 гривен.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.